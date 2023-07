Tweede dag Gentse Feesten lokt kwart miljoen bezoekers, stad voorziet extra fietsenstallingen 

"We zien wel dat er nog te veel mensen zijn die het glasverbod negeren. De afvalophaler merkt dat er veel glas achterblijft. Overtreders riskeren een GAS-boete", zegt Matto Langeraert van de politie. Die kan oplopen tot 120 euro. In de stad is het tussen 20.00u en 08.00u verboden drank in glas te verkopen (behalve binnen of op afgesloten terrassen). Rondlopen met glazen of geopende glazen flessen is ook verboden.