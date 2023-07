Federale regering is het bijlange nog niet eens over een fiscale hervorming

De onderhandelingen over de langverwachte fiscale hervorming van de federale regering lijken na dit weekend muurvast te zitten. Het was de bedoeling dat de kern gisteren zou bijeenkomen om finale knopen door te hakken, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Er zijn wel een aantal een-op-een-gesprekken geweest tussen premier Alexander De Croo (Open VLD) en verschillende betrokken ministers, maar dat blijkt tot nu toe niets te hebben opgeleverd. Intussen tikt de klok, want premier De Croo heeft zelf aangegeven dat hij vóór 21 juli een akkoord wil bereiken.