Deelnemers genieten van Hagelandse Gordel ondanks felle wind

"Al is de wind een beetje spelbreker", zegt deelnemer Valère, die zichzelf een sportieve senior noemt. "Maar dan moeten we gewoon een tand hoger schakelen. Ook fietser Romain springt hem bij: "Ik moest heel de tijd aan het liedje "Jimmy" van Boudewijn de Groot denken, aan de tekst over de fietser die 'kromgebogen over het stuur tegen de wind zichzelf een weg baant'. Zó veel wind was er", lacht hij. "Ik denk zeker 4 à 5 beaufort! Maar ik ben er geraakt."