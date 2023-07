Vlaanderen past huurprijzen sociale woningen aan: kleine groep betaalt minder, grote groep (een beetje) meer

Volgens Diependaele is het logisch om een bijdrage te vragen van de grotere groep sociale huurders die via sociale huisvestingsmaatschappijen huren, omdat bij de groep die een woning huurt via een sociaal verhuurkantoor relatief meer mensen zitten met de allerlaagste inkomens.

"De belangrijkste doelstelling is om de mensen die de grootste armoedeproblematiek hebben het meest te helpen", zegt Diependaele. "Die zijn met weinig, met 13.000. En doordat de anderen met 150.000 zijn, kunnen we dat op een budgetneutrale manier doen, zonder die grote groep een veel hoger huurbedrag te vragen. De gemiddelde huurprijs voor sociale woningen ligt vandaag rond de 334 euro, dat zal inderdaad stijgen naar zo'n 340 euro. Maar dat blijft een bijzonder laag huurbedrag. Op die manier kunnen we voor 13.000 mensen een heel groot verschil maken, zonder dat dat voor de anderen een groot probleem zal zijn."