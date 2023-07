Internationale poppenspelers spelen hele Gentse Feesten gratis op straat: "Eens je het ontdekt, wil je enkel meer"

Poppenspeler Steven Luca uit Nederland is een oude bekende, hij trad al eerder op tijdens Gentse Feesten. Dit jaar speelt hij er zijn nieuwe voorstelling "Schrott". "Mijn act is gebaseerd op Hollebolle Gijs uit de Efteling. Mijn hoofdpersonage is ook iemand waar je afval naar toe moet brengen, een straatveger. Hij blijkt een groot geheim te hebben." Wie dat geheim wil kennen, kan Luca deze namiddag nog aan het werk zien aan het Emile Braunplein. Na de eerste voorstelling oogstte hij alvast veel lof. "Het was erg bijzonder, heel mooi."