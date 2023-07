Jane Birkin (76), zangeres, actrice en muze van Serge Gainsbourg overleden

In datzelfde jaar zet Jane haar eerste echte stappen in de filmwereld met kleine rollen in de film "Blowup" en in de psychedelische film "Wonderwall". Daarna trekt ze als 22-jarige naar Frankrijk om auditie te doen voor de vrouwelijke hoofdrol in de film "Slogan", met de 40-jarige Serge Gainsbourg als tegenspeler.

Gainsbourg is op dat moment al een wereldster in Frankrijk en rouwt om zijn breuk met Brigitte Bardot. De Franse acteur pakt Jane tijdens de auditie hard aan. Wanneer ze in tranen uitbarst, keurt hij dat af, maar geeft hij wel toe "dat ze goed kan wenen voor een camera". Hoewel Birkin helemaal geen Frans spreekt en haar tegenspeler niet kent, krijgt ze de rol toch te pakken.