Kinderdorp Gentse Feesten lokt in openingsweekend tot 3.000 bezoekers

Het Gentse Zuidpark is tijdens de Gentse Feesten de 'place to be' voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is een heus kinderdorp ingericht onder de naam Gentopia. Het is elke dag open van 13.00u tot 19.00u en er valt heel wat te beleven. "We zijn hier nog maar net en ik weet niet goed waar te beginnen", vertelt Margot (9). "We zijn al langs de tattoostand gepasseerd en nu gaan we één van de vele springkastelen uitproberen", vertelt vriendin Olivia (7). Het duo is er niet alleen, Gentopia zag tijdens de eerste dagen al ongeveer 1.500 kinderen passeren, met de ouders erbij lokte het kinderdorp al meer dan 3.000 bezoekers.