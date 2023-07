Klara-presentatrice Sylvia Broeckaert komt tussenbeide bij geweld tegen treinbegeleidster: "Ik zag de agressie in hun ogen"

Sylvia komt er grotendeels met de schrik vanaf. "Ik ga morgen voor de zekerheid wel naar de dokter, want ik heb wel erge pijn aan mijn nek en schouders. Ik weet niet hoe ik zo dom heb kunnen zijn om zo moedig te zijn. Ik heb er niet bij nagedacht. Ik denk dat ik het gedaan heb omdat ik sympathie had voor die treinbegeleidster."



"De conductrice vertelde me dat ze nog maar een paar weken weer aan het werk was na een eerder geval van agressie. Ze had klappen gekregen, ook door iemand die niet had betaald. Waarom was ze ook nu zo moedig? 'Ik ben geen struisvogel', zei ze nog tijdens ons gesprek voor het voorval. 'Ik steek mijn kop niet in het zand.' In het station, toen de hulpdiensten erbij waren, stortte ze wel in."