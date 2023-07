Maatregelen op komst tegen "laadpaalklevers" in Brussel

Parking.brussels kondigt aan dat het zijn controlesysteem binnenkort zal aanpassen. De bestuurder wordt niet beboet als het lampje op het laadstation blauw is (licht of donker), wat aangeeft dat het in gebruik is. Maar wanneer het lampje groen is (beschikbaar laadstation, niet in gebruik), rood (defect laadstation) of uit (defect laadstation), dan volgt er een boete van 50 euro.