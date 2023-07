Speedpedelecs binnenkort welkom op jaagpaden, nu alvast campagne voor meer hoffelijkheid en aangepaste snelheid

Ook Merijn Punie, die wekelijks aan het jaagpad komt vissen, vindt dat je snelle fietsers te weinig hoort. "Het enige wat je kan horen, is het bandengeluid, maar wanneer je dat geluid opmerkt, zijn ze vaak al bij jou", zegt Punie. "Het is trouwens heel moeilijk in te schatten hoe snel speedpedelecs of wielertoeristen zijn. Zeker wanneer ik mijn lijn uitgooi moet ik hier extra op letten. Eerlijk gezegd twijfel ik eraan dat iedereen zich aan de snelheidsbeperking gaat houden."