Nabestaanden man die vorig jaar tijdens Gentse Feesten verdronk, eisen snel proces: "Hij is vermoord, de daders lopen vrij rond"

Aan de Lousbergkaai is een 20-tal mensen samengekomen om Hakim Mutyaba te herdenken. De Gentse man met Oegandese roots verdronk vorig jaar na een avond op de Gentse Feesten. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe hij in het water werd gegooid. Twee Nederlandse verdachten werden kort na de feiten opgepakt. Ze kwamen later vrij in afwachting van een proces. "Dat moet er voor ons zo snel mogelijk komen", zegt Mieke. Zij is de ex-partner van Hakim en een goede vriendin. "Onze kinderen kunnen dit nu geen plaats geven, het is moeilijk om het leven opnieuw op te nemen. We krijgen gewoon geen informatie van het gerecht, we snappen niet waarom het maar blijft duren. Voor ons is dit moord, wij vragen gerechtigheid."