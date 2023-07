Oorlogsgranaat gevonden na graafwerken voor fibernetwerk in Malderen

Op de hoek van de Maldersesteenweg en Sneppelaar in Malderen is zaterdagavond rond 20.00 uur een obus gevonden. Na een controle van DOVO bleek dat het springtuig niet op scherp stond. Er is dus geen gevaar voor de buurtbewoners.

"Er was net fibernetwerk aangelegd in de voortuin en daardoor was alles omgewoeld", zegt burgemeester Conny Moons (LWD), die tegenover het huis in kwestie woont. De zoon des huizes was het stuk grond weer netjes aan het aanleggen. Tijdens die graafwerken is hij op de obus gestoten.