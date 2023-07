Politie komt met veel machtsvertoon naar feest motorclub Bilzen, maar geen motards te bespeuren

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst en de federale politie verzamelden zaterdagavond in Schoonbeek in Bilzen om leden van de motorclub MC Kanun te onderscheppen. Volgens informatie die de politie had ontvangen van verschillende korpsen in de buurt, zou de motorclub een feest gepland hebben in een leegstaand café. Uiteindelijk kwamen er geen leden van de motorclub opdagen zaterdagavond, tot genoegen van de burgemeester van Bilzen Bruno Steegen (Open VLD). "MC Kanun heeft een huurovereenkomst met het pand, maar is niet in orde met vergunningen en inzake brandveiligheid. Daarom heb ik vrijdag beslist om het feest niet te laten doorgaan", zegt hij.