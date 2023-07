Racepiloot 40 minuten gekneld na ongeval tijdens autocross Woesten, evenement stilgelegd

Ook de politie was al aanwezig op het terrein om een oogje in het zeil te houden. "In principe gaat dit om een ongeval op een privéterrein en doen wij geen vaststellingen van het ongeval als er geen doden zijn of niemand in het publiek geraakt werd", zegt Glenn Verdru van de lokale politiezone Arro Ieper. "We doen wel vaststellingen om te kijken of alle regelgevingen nageleefd werden, en daarbij was er geen probleem."

De piloot in kwestie raakte niet levensbedreigend gewond en werd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht. Organisator Vlaamse Autocross Bond is geschrokken door het incident: "We onderzoeken nog wat er precies gebeurd is," zegt de organisatie. "We bekijken nu eerst hoe het met de piloot gaat, maar volgens de eerste berichten lijkt alles mee te vallen. Uit respect voor hem en voor de andere piloten werd de autocross stilgelegd."