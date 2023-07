Tot 21.000 euro voor veulens op internationale veiling in Moerbeke

Een kleine duizend paardenliefhebbers zakten zaterdag af naar Moerbeke voor de zestigste verjaardag van het BWP (Belgisch Warmbloedpaard) gewest Moerbeke. Voorzitter Willy Cortvriendt blikt terug op die zestig jaar. “Dit is allemaal begonnen met trekpaarden die vooral in de landbouw actief waren. Nu zien we hier paarden die over heel de wereld schitteren in de allerhoogste springcompetities."