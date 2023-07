Muziek tussen dinosaurussen: Walden Festival brengt muziek naar Brusselse prachtlocaties

De statige art-nouveau Bibliotheek Solvay midden in het Leopoldpark, hartje Europa. Veel symbolischer wordt een plek niet om enkele Oekraïense topmuzikanten te ontvangen. Tussen de boeken brengen "Musicians from Belgium to Ukraine" unieke werken die zijn geschreven tegen de achtergrond van oorlog in Oekraïne. De vijf muzikanten zijn allen de oorlog in hun land ontvlucht. Door middel van muziek drukken ze uit wat woorden niet kunnen beschrijven.