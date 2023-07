Venetië komt even naar Gaasbeek met Venetiaanse parade

"Het is een hoogdag voor de parken van Groenenberg in Gaasbeek wanneer de Venetiaanse parade op bezoek is", zegt Hilde Groenwegen van het Agentschap Natuur en Bos. "Het is de vierde keer dat het evenement doorgaat, maar het wordt echt wegens succes verlengd. De mensen maken ook elk jaar een mooi nieuw kostuum. Dat doen ze eigenlijk voor het carnaval in Venetië, want ze gaan er ook mee tot daar. Maar ze maken gelukkig ook een stop in Gaasbeek."