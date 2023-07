Vijfde en laatste festivaldag Dour: “Iedereen is moe, maar de sfeer is goed”

"De vermoeidheid begint toe te slaan", vertelt VRT NWS-collega Jarno Treuttens, die erbij is sinds dag twee. "Ik begrijp niet hoe mensen dit vijf dagen volhouden. Dour, dat is het ene feestje na het andere, met zware techno, drum-'n-bass en rapmuziek. Er wordt hier enorm veel gedanst, dus dat weegt wel op je lichaam. Heel wat mensen lijken vandaag al naar huis te gaan, ik denk dat er velen morgen moeten werken en daarom een dagje eerder vertrekken. Iedereen is moe, maar de sfeer zit er zeker nog in."