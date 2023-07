Vlaanderen Zingt: editie Antwerpen komt thuis op Grote Markt: "zangtalent van de Belgen kan beter" 

Ook special guest Luc Caals, die de zingende massa begeleidt, is erg gelukkig dat het evenement alsnog doorgaat. "Het is formidabel. Vorig jaar ben ik ook geweest op de editie aan de Scheldekaaien, maar die vond ik niet zo goed. Dat was niets anders dan beton. De warmte was daar weg. Ik was niet de enige die er zo over dacht. Maar dan zie je die ongelooflijke massa hier. Dit is thuiskomen. Alles aan het concept zit zo goed in elkaar. De mensen kunnen meezingen en voor zij die het niet kunnen, zijn er krantjes met de liedjesteksten in. Ik zing vanavond samen met hen enkele nummers van André Hazes."