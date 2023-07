"De zee is geen zwembad": hoe zwem je veilig in de zee? En wat te doen in een noodsituatie?

Zwemmen in zee is heel andere koek dan een duik nemen in het zwembad. De stromingen, de golven, de wind: de zee is altijd in beweging. Daarnaast is het water natuurlijk veel dieper en donkerder. Ook de temperatuur van zeewater ligt (een pak) lager dan die van een gemiddeld zwembad. De kou kan krampen of een shock veroorzaken.

"De zee wordt nog al te vaak onderschat", zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). "Daarom is het heel belangrijk dat we zwemmers op de gevaren blijven wijzen."