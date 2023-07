30 bewoners van woonzorgcentrum Tremelo geëvacueerd na brand

Vanmorgen rond 6 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand in het woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo. Het medisch interventieplan werd afgekondigd. Op de tweede verdieping had een vuilnisbak vuur gevat, daardoor was er een grote rookontwikkeling. Het personeel reageerde meteen alert en de brandpreventiemaatregelen werden meteen toegepast. Zo sloten de branddeuren automatisch en werden de bewoners van de getroffen afdeling op tweede verdieping meteen geëvacueerd naar elders in het woonzorgcentrum. De bewoners van de eerste en derde verdieping konden gewoon op hun kamer blijven.



“Het vuur was snel onder controle en er vielen geen gewonden”, zegt burgemeester van Tremelo Bert De Wit (CD&V). “Het was wel even schrikken. Er waren meteen heel veel hulpdiensten aanwezig, ambulances, een viertal brandweerploegen en politie van meerdere korpsen. Vele bewoners dachten meteen aan de brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot van vorige zomer.” (bij de brand kwam een bewoner om het leven nvdr.)