Aftrap EK vrouwenvoetbal U19 wordt gegeven in Leuven

Op 18 juli start het EK vrouwenvoetbal U19, voor meisjes jonger dan 19, de jonge Red Flames dus. Verschillende wedstrijden, waaronder de openingsmatch, worden gespeeld in het stadion van de Leuvense voetbalclub OHL. "We kiezen voor Leuven omdat het sinds een paar jaar ook de thuisbasis is van de Red Flames, onze A-ploeg. Het Leuvense stadion heeft veel troeven: de grasmat is in perfecte staat, de accommodatie is goed en het stadion is niet té groot", vertelt Katrien Jans van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.