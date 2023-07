Enkele Griekse badsteden preventief geëvacueerd door grote bosbrand nabij Athene

In Griekenland woedt er een grote bosbrand in Kouvaras, in de buurt van de hoofdstad Athene. De brand wordt sterk aangewakkerd door een forse wind. De brandweer heeft om die reden enkele badplaatsen in de buurt laten evacueren. Dat hebben de Griekse autoriteiten gemeld. Sinds vorige week donderdag kampt Griekenland met een hittegolf.