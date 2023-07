Bewoner (81) van Genks woonzorgcentrum overlijdt aan brandwonden na roken sigaret

Afgelopen weekend is een 81-jarige man overleden aan de gevolgen van brandwonden die hij opliep na het roken van zijn sigaret. De bewoner van woonzorgcentrum Uilenspiegel in Genk rookte dagelijks, maar op 4 juli liep het fout. De as van zijn sigaret belandde op zijn kleding, die in brand vloog. Al snel sloegen de vlammen over naar zijn rolstoel. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek, maar bezweek dit weekend aan zijn verwondingen.