Is een bod op een woning per mail of sms bindend?

Het is daarom goed om, voor je een bod doet, bij een notaris informatie te vragen over de woning die je wil kopen. “Wil je een woning kopen via een makelaar of via een notaris, dan zijn die documenten en attesten er heel vaak al en ben je als koper correct geïnformeerd. Maar als je onderhands bij een particulier koopt, zijn die attesten er meestal nog niet. Je kan in je bod altijd voorwaarden opnemen. Dat kan een termijn zijn, een bod dat twee weken geldt, of administratieve en financiële voorwaarden. Je doet een bod, met als voorwaarde dat je alleen koopt als je een lening krijgt. Of je koopt alleen als de stedenbouwkundige attesten in orde zijn. Welke voorwaarden je best in je bod zet, kan een notaris je zeker vertellen.” Moet je je bod intrekken omwille van één van die voorwaarden, dan vermijd je de schadevergoeding.