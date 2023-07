"Bpost zou honderden miljoenen subsidies te veel hebben gekregen": bezwarende nota lekt uit in nieuw boek over postbedrijf 

Daarnaast is het boek verhalend geschreven. Zo werken de auteurs met “personages” en worden er dialogen gereconstrueerd om scènes tot leven te laten komen. Het is onmogelijk na te gaan of die dialogen stroken met de waarheid. “We gebruiken in het boek de vorm van ‘reconstructie’”, leggen de auteurs uit. "Je baseert je op bronnen, dat blijft een complex en veelzijdig verhaal. Net omdat het zo’n moeilijke zaak is, hebben we geprobeerd om dat leesbaar te houden. Dit is een journalistieke keuze, maar we denken dat het resultaat er wel staat."