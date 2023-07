Studio volledig uitgebrand in Ingelmunster

In de Stationsstraat in Ingelmunster is vanmiddag brand ontstaan in een studio boven het vroegere wassalon. Een andere bewoner van het gebouw hoorde de rookmelders alarm slaan. "Ik ging kijken en zag al rook van onder de deur van het appartement komen", vertelt de buurman. "Ik wilde de deur nog intrappen, maar het is geen goed plan om zuurstof binnen te laten bij een brand, dus heb ik maar gewoon de brandweer verwittigd."