Brandstichters versperren weg voor brandweer op verlaten camping in De Panne

De schade door de brand was eerder klein. Het vuur werd telkens aangestoken in het vroegere sanitair blok, maar dat was sowieso al in slechte staat. De camping staat al zeven jaar leeg. Er was ook geen onmiddellijk gevaar.

Toch is de brandweer geschrokken omdat het de eerste keer is dat iemand probeert om hen te beletten hun werk te doen. "Dit is duidelijk kwade wil en mag niet geaccepteerd worden", zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait. "Vijf minuten vertraging lijkt weinig, maar is lang als het om een dringende interventie gaat. Ook het argument dat het "maar" om een verlaten camping gaat, maakt voor mij weinig verschil." De politie startte ondertussen al een onderzoek.