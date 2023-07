Group Bruno richt verdieping van hoofdkantoor in Bilzen in als kinderopvang, zes plaatsen voorbehouden voor werknemers

Jonas De Raeve van werkgeversorganisatie Voka Limburg juicht het initiatief van Group Bruno alvast toe: "In onze contacten met HR-medewerkers merken we dat er vaak ouderschapsverlof wordt opgenomen omdat er simpelweg geen kinderopvang is. We weten ook dat er in Limburg maar 40 opvangplaatsen per 100 kinderen zijn. Er is dus een heel groot structureel tekort. Als bedrijven willen helpen, kunnen we dat alleen maar aanmoedigen."