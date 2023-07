Brussels Airlines dient een klacht in tegen "onwettige staatssteun" luchthaven Charleroi

"Op Europees niveau is een regionale luchthaven een luchthaven met minder dan 3 miljoen passagiers per jaar", zegt de CEO. Brussels South Charleroi Airport kreeg in 2022 meer dan 8 miljoen reizigers over de vloer. "Er is geen enkele reden waarom die luchthaven anders behandeld zou moeten worden."

De luchtvaartmaatschappij hoopt dat het onderzoek van de Europese Commissie zal leiden tot een "gelijk speelveld", waarbij de heffing op de verschillende luchthavens gelijkgeschakeld wordt. "Ofwel betaalt de staat de heffing volledig voor iedereen, ofwel betalen de luchtvaartmaatschappijen overal hun deel." Er is geen deadline verbonden aan het onderzoek; von Boxberg verwacht dat het mogelijk een jaar kan duren.