Brusselse brandweer krijgt nieuwe wagen met hoogste ladder (64 meter) van Europa

"De reikwijdte van de nieuwe brandweerwagen is dubbel zo groot als die van onze huidige modellen", zegt Tanguy du Bus de Warnaffe, korpschef van de Brusselse brandweer. "We zullen reddingen en evacuaties dus veel performanter kunnen uitvoeren. En dankzij het waterkanon kunnen we brand in hoge gebouwen doeltreffender bestrijden. We zijn fier dat dit voertuig deel gaat uitmaken van ons wagenpark. We tonen zo aan dat we ons, in nauwe samenwerking met onze overheid, blijven inzetten voor de veiligheid van de Brusselaars."