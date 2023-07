Einde van een tijdperk: Superette Regine in Anderlecht sluit de deuren na 62 jaar

In Anderlecht houdt Superette Regine na 62 jaar op te bestaan. De buurtwinkel die in 1962 opende op de Ninoofsesteenweg was een begrip in Anderlecht en ver daarbuiten. Maar nu uitbaatster Regine Van den Steen (81) op leeftijd is, gaat ze met pensioen, en dat tot grote spijt van de vaste klanten.