Dief in Mechelen steelt parkeerkaart andersvaliden uit auto

Op de Olivetenvest in Mechelen heeft iemand een parkeerkaart voor andersvaliden uit een auto gestolen. "Een opmerkelijke diefstal die we nooit eerder zagen", zegt politiewoordvoerder Elke Wauters. "De auto stond geparkeerd en was niet helemaal afgesloten. Via een raam dat een beetje openstond kon de dief binnendringen. Enkel de parkeerkaart voor andersvaliden werd buitgemaakt."