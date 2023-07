Dienstenchequebedrijf uit Sint-Truiden ontslaat 6 van de 14 bedienden en sluit verschillende kantoren

De directie van het Sociaal Dienstencheque Bedrijf ontslaat 6 van de 14 bedienden die werken bij het bedrijf. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over de arbeiders van het bedrijf, zoals de poetshulpen. Daarnaast sluit het bedrijf ook 6 van haar 9 kantoren. Dat laat de vakbond ACV weten aan onze redactie.

De vakbond ACV reageert verrast. In een mail aan haar leden zegt de vakbond verontwaardigd te zijn over de communicatie rond de beslissing: "Wij zijn dit via via te weten gekomen", stelt Johan Nelissen. "Over het sluiten van die kantoren is helemaal geen overleg gepleegd met de vakbonden. De sociale partners zijn in dit verhaal buiten spel gezet." ACV beraadt zich over lokale acties.