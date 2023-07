Dodental Keniaanse sekte loopt op: meer dan 400 leden omgekomen door uithongering

In het zuidoosten van Kenia, in het Shakaholabos, zijn in het onderzoek naar de Keniaanse sekteleider opnieuw twaalf lichamen aangetroffen. Hiermee zijn er in totaal meer dan 400 lichamen gevonden van de leden van de christelijke sekte "Good News International Church". Dat hebben de autoriteiten gemeld. Ze verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. De leider van deze sekte overtuigde de leden dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden.