Eén gewonde bij steekpartij op de zomerkermis van Sint-Niklaas

Op het midden van het kermisplein in Sint-Niklaas ontstond gisteravond, een vechtpartij met verschillende jongeren. Een van hen haalde opeens een mes boven en stak een van zijn rivalen in het been. De jongeman kon nog weglopen, maar is later in elkaar gezakt. De hulpdiensten hebben de jongeman naar een ziekenhuis gebracht. Ondertussen was de vermoedelijke dader weggevlucht, maar de politie kon hem snel oppakken.