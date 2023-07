Huis in Deinze twee nachten op rij met kleine balletjes beschoten

De bewoners van het huis dat beschoten is, wonen al enkele jaren in de woonwijk Schave in Deinze. Vorige week kregen ze 's nachts kleine balletjes tegen hun huis en tegen de auto. Het raam van de auto is verbrijzeld. "Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid wie er achter de schietpartij zit.", zegt burgemeester Jan Vermeulen. "Op het eerste zicht lijkt het om kwajongensstreken te gaan. De feiten zijn ernstig genoeg om verder te onderzoeken. We moeten duidelijk een signaal geven dat we dergelijke zaken niet nemen, wie zomaar lukraak wil schieten, die moet naar een schietclub. We sluiten niets uit, alle pistes worden onderzocht"