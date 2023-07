Broer van vermoorde Gert Van Roy dient klacht in tegen strafuitvoeringsrechter: "Degoutant hoe wij zijn aangepakt"

De voorzitter snauwde volgens Leo Van Roy dat zij daar helemaal niet hoorde te zijn. En dat zij, omdat zij ten tijde van de moord nog een baby was, geen burgerlijke partij of slachtoffer kan zijn. "Lies blokkeerde helemaal, de tranen liepen over haar wangen. Ik heb toen uitgelegd dat Lies wel degelijk was uitgenodigd (in de bewuste brief van de griffie staat haar naam inderdaad vermeld, red.), maar de rechter bleef herhalen dat dat niet kon en dat zij daar zelf haar akkoord voor had moeten geven."