Geraardsbergen beraadt zich over verbod op drinken van levende visjes tijdens Krakelingenfeest

Al honderden jaren vieren ze in Geraardsbergen het Krakelingenfeest en de Tonnekensbrand, een dubbelfeest dat sinds 2010 erkend is als Unesco werelderfgoed. Daarbij worden volgens de eeuwenoude traditie levende visjes gedronken, die zwemmen in een beker met wijn. Ze symboliseren nieuw leven.

Volgens de nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn, die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) voorstelde, mag dat niet meer. “In het Vlaanderen van vandaag vind ik dat we toch ook bepaalde tradities mogen herbekijken in functie van dierenwelzijn”, zegt minister Weyts daarover. “Daarbij zeggen we dat je dieren enkel nog kunt doden in geval van een noodzaak en niet meer omdat je dat plezant vindt, omdat dat deel uitmaakt van een traditie. Daarom moeten we in dialoog gaan met iedereen die nog dergelijke praktijken organiseert.”