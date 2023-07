Handelscentrum Boom beter bereikbaar tijdens Tomorrowland

Voor wie vanuit de richting Klein-Willebroek komt, is dat via een voorbehouden strook links aan het kruispunt van het Wipplein, richting Emiel Vanderveldestraat. Ook via het kruispunt aan de voormalige bibliotheek kun je rechts afslaan richting centrum. Voor wie vanuit richting Antwerpen komt, is de beste route eveneens via de Emile Vanderveldestraat. Om het verkeer vlotter te laten verlopen wordt het Tomorrowland-busvervoer komende vanuit de Windstraat rechtdoor in de H. Spillemaeckerstraat gestuurd. Daarom wordt de rijrichting in de H. Spillemaeckerstraat omgedraaid: de straat is dus tijdelijk en enkel tijdens het festival een éénrichtingsstraat richting Q8.