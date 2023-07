Dievenbende die bejaarde slachtoffers sloeg met hockeysticks krijgt zware celstraffen van rechter in Hasselt

Leden van de "hockeystickbende" drongen midden in de nacht verschillende woningen binnen terwijl de bejaarde bewoners aan het slapen waren. De feiten speelden zich af in augustus en september van vorig jaar. De inbrekers sloegen toe in Limburg, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Verschillende bewoners werden uit hun bed gesleurd en bedreigd met een biljartkeu, een schroevendraaier of een mes. Sommige van de slachtoffers moesten zelfs zware klappen van een hockeystick ondergaan. Ze liepen daarbij breuken op. De daders gingen aan de haal met geld en juwelen.

1 van de slachtoffers is een 85-jarige vrouw uit Hasselt. Ze werd gewekt door een slag en zag plotseling drie gemaskerde mannen voor haar staan. “Ze haalden geld uit haar handtas en vroegen om nog meer geld en juwelen. Ze moest van de inbrekers ook haar handen tonen, waarna een inbreker een van haar ringen afrukte”, zegt de procureur. Een ander slachtoffer werd met zijn eigen kleren vastgebonden en rondgesleurd. De inbrekers sloegen hem een gebroken kaak. De man heeft nog altijd oorsuizingen.