Hogere vergoeding voor pleeggezinnen in Geel die psychiatrische patiënten opvangen

Vanmorgen was er hoog bezoek in het Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam er samen met vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas kijken naar hoe ze er patiënten proberen te herintegreren in de maatschappij. Al sinds de 13e eeuw worden patiënten daar opgevangen bij mensen thuis.

En het bezoek van Vandenbroucke kwam er niet zonder positief nieuws. "Er is een akkoord waarin bepaald wordt dat de vergoeding voor Geelse pleeggezinnen met zo'n 50 procent omhoog gaat", zegt directeur van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Hans Verbiest. "Dat was nu 25 euro per dag per patiënt, maar in de toekomst zal dat bedrag opgetrokken worden tot een goeie 38 euro."