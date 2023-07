Hongaarse boekenwinkel krijgt boete van 32.000 euro voor verkoop LGBTQ+-boeken zonder folie 

De op één na grootste boekenwinkel in Hongarije, Líra, kreeg afgelopen week een boete voor het verkopen van onverpakte boeken met een LGBTQ+-thema aan minderjarigen. Het gaat onder meer over het boek Heartstopper, van de Britse auteur Alice Oseman. Daarin worden twee tienerjongens verliefd op elkaar.

De Hongaarse regering onder Orbán heeft een sterk conservatieve agenda, die vooral steun vindt bij de plattelandsbevolking. De invoering van de antihomowet in juni 2021 is een belangrijk onderdeel daarvan. Door de wet is het illegaal om in de publieke ruimte, in het bijzijn van kinderen, over homoseksualiteit en geslachtsveranderingen te praten. Daarom moeten boeken rond deze thema's verpakt zijn in folie.

De boete bedraagt omgerekend maar liefst 32.000 euro. Dat is het hoogste bedrag voor het overtreden van de wet die "vertoning en promotie van homoseksualiteit" verbiedt, zegt de eigenaar van de winkel Krisztián Nyáry. Hij vindt het bedrag disproportioneel en hij is dan ook van plan om de boete aan te vechten.