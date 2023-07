Iran stuurt controversiële zedenpolitie opnieuw de straat op

In Iran gaat de zedenpolitie de controversiële patrouilles hervatten waarbij ze controleren of vrouwen zich in het openbaar aan de kledingvoorschriften houden. Dat hebben de Iraanse staatsmedia gemeld. Vorig jaar stierf de jonge vrouw, Mahsa Amini, nadat ze in aanraking was gekomen met deze patrouilles. Nadien vonden er maandenlang hevige protesten plaats tegen de strenge kledingvoorschriften.