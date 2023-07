Beelden op sociale media tonen hoe jongeren politiewagen aanvallen in Sint-Gillis

"We merken dat het geweld tegen onze ploegen en onze gebouwen de voorbije weken aan het stijgen is. Zo is er de afgelopen week aan twee politiecommissariaten in Sint-Gillis brand gesticht. De toename van dat geweld is enerzijds goed nieuws omdat blijkt dat onze aanpak storend is voor de bendes die het leven in de wijk moeilijk maken."

"Anderzijds is het verontrustend welk geweld er tegen de politie gebruikt wordt. We werken echt gericht op overlastproblemen over de ganse zone. Op Sint-Gillis heeft dat op dit moment het meeste effect. Jammer genoeg is dat een kleine groep, sommigen wonen in de wijk, anderen komen van elders, die daar hun territorium uitbouwen om hun handel te drijven en dat kunnen we niet aanvaarden. Iedereen in de wijk heeft recht op een normaal en rustig leven", voegt De Landsheer er nog aan toe.