MR houdt het been stijf: kans dat fiscale hervorming er komt voor 21 juli, lijkt zo goed als onbestaande 

Daarnaast wil de MR ook over de begroting spreken, want die dreigt te ontsporen. "De MR vindt dat die bespreking op hetzelfde moment moet gebeuren als die over de fiscale hervorming", luidt het. "Anders riskeren we een algemene verhoging van de fiscaliteit teweeg te brengen."

"Voor de MR vormen de voorstellen die op de tafel liggen in dit stadium dus geen evenwichtige onderhandelingsbasis en kunnen de plenaire besprekingen daardoor niet opnieuw worden opgestart." De partij trekt de stekker niet uit de besprekingen, maar het is hoogst onduidelijk hoe er dan wel kan worden voort gepraat. Ook bij de premier horen we dat het "nog haalbaar" is.

In elk geval dringt de tijd, want premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zelf aangegeven dat hij nog vóór 21 juli met zijn plannen voor een fiscale hervorming naar het parlement wil.