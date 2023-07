Hitte houdt wereld in de greep: "Weerextremen zijn normaal, maar dit past in plaatje van klimaatverandering"

De weerfenomenen die we nu zien in de wereld, passen volgens Nabuurs perfect in het plaatje van de opwarming van de aarde. "Het is moeilijk om weerextremen definitief toe te schrijven aan de klimaatverandering, maar we zien wel dat de hitte-extremen enorm toenemen, terwijl de koude-extremen afnemen. Daarnaast zien we natuurlijk ookdat de gemiddelde temperatuur op aarde al is toegenomen."