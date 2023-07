Kris en Aloïs verbreken Belgisch record toogzitten in Gistel "Heel Gistel leefde mee"

Het idee om het Belgisch record toogzitten te verbreken ontstond, hoe kan het ook anders, tussen pot en pint aan de toog. Het record stond tot zondagavond op naam van Chiro Joho uit Antwerpen. Zij zaten 52 uur lang aan de toog. Kris Osaer, Aloïs Gevaert en Piet Vanhencxthoven (47) wilden dat beter doen aan de toog van de horecazaak Teas&Bees. Pieter moest zondag opgeven door gezondheidsproblemen, maar uitbater Kris en klant Aloïs haalden de meet.

Nochtans was er wel twijfel toen ze aan hun recordpoging begonnen: "Hoe dichter de datum kwam van de recordpoging, hoe meer stress we hadden. We dachten, moet dit nu echt? 53 uur op een stoel zitten, twee nachten niet slapen. Het was ook afwegen: wat drinken we en wat niet? Het was niet de bedoeling om 53 uur ladderzat te zijn, dat hou je niet vol. Maar eenmaal we de tweede nacht waren doorgekomen, dan was het binnen", vertelt Aloïs.