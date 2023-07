L'histoire se répète: ook 23 jaar geleden wilde een Ecolo-minister de nachtvluchten afschaffen

Zoveel jaren later probeert minister Gilkinet het dossier opnieuw vlot te trekken. En zie: daar is het voorstel weer om de nachtvluchten af te schaffen. Ook nu weer zijn de reacties afwijzend, ook bij een aantal coalitiepartners van de groenen in de federale regering. Bij de premier blijft het - voorlopig - windstil.

Gilkinet toont zich niet onder de indruk van al dat verbale verzet tegen zijn plannen, en heeft het over een evenwicht zoeken tussen economische belangen en volksgezondheid. Maar opvallend: hij zegt dat zijn voorstellen niet te nemen of te laten zijn.

Slaagt de huidige groene vicepremier waar zijn voorgangster Isabelle Durant niet slaagde? Zolang er wordt gepraat, kan er vooruitgang worden geboekt. Maar er is de politieke realiteit van een Vivaldiregering die stilaan aan het einde van haar legislatuur zit en sowieso al intern verdeeld is over een aantal netelige kwesties. Vraag is of de coalitiepartners van Ecolo daar nog een netelig "klotedossier" bij willen. Want conflictstof is er nu al genoeg.

In dat geval zullen de voorstellen van Gilkinet blijven wat ze zijn: voorstellen.