Limburgse jobstudenten werken recordaantal van meer dan 10 miljoen uren

Studenten in Limburg hebben vorig jaar hard gewerkt: nooit hebben jobstudenten zo veel uren gewerkt als in 2022. Voor het eerst kruipt het aantal gepresteerde werkuren boven 10 miljoen. Twee factoren bieden zich aan als mogelijke verklaring: er waren meer jobstudenten aan het werk in 2022 (48.000 tegenover 44.000 in 2021) en jobstudenten mógen ook meer uren doen. Sinds dit jaar mag een student wettelijk gezien 600 uren werken tegen een verlaagde sociale bijdrage. Voorheen ging het nog om 475 uren.

"Als een student vroeger elk weekend ongeveer 8 uur werkte, kon die in de zomer bijvoorbeeld geen volledige maand meer aan de slag", legt Vicky Thoelen van Unizo uit. "Nu kan jobstudent doorheen het jaar en tijdens de zomer zijn of haar job blijven doen."

Opvallend: het recordaantal gewerkte uren is vooral te danken aan vrouwelijke jobstudenten. Van alle Limburgse jobstudenten was de meerderheid vorig jaar vrouwelijk en vrouwelijke jobstudenten presteerden ook meer uren dan hun mannelijke collega's. "Hoe dat precies komt, kunnen we niet verklaren", geeft Thoelen toe. "Maar het is in ieder geval duidelijk dat jobstudenten, en andere tijdelijke werkkrachten zoals flexi-jobbers of interimwerkkrachten, heel interessant zijn voor ondernemers." 3 op 10 Limburgse ondernemers maakte in 2022 gebruik van zulke tijdelijke werkkrachten, blijkt ook uit een bevraging van Unizo.